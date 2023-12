Nirvana au tribunal : la plainte du bébé de "Nevermind" relancée par la justice américaine

Un tribunal fédéral de San Francisco a décidé de réactiver la plainte de Spencer Elden contre Nirvana, estimant que les faits n'étaient pas prescrits. Ce Californien avait quatre mois lorsqu’il a été pris en photo tout nu pour la pochette de l’album "Nevermind". Si le groupe défend une critique du capitalisme, le plaignant dénonce la distribution de pédopornographie.

On pensait l’affaire rangée dans les tiroirs de l’histoire du rock. Mais non. Un tribunal fédéral a décidé de renvoyer devant la justice la plainte pour distribution de pédopornographie déposée par Spencer Elden, le "bébé tout nu" qui figure sur la pochette mythique de l’album Nevermind de Nirvana, paru en 1991. Ce Californien qui avait quatre mois au moment des faits réclamait des dommages et intérêts à quinze personnes dont les membres survivants du groupe Dave Grohl et Krist Novoselic, la veuve de Kurt Cobain Courtney Love ou encore le photographe Kirk Weddle.

En septembre 2022, le juge de Los Angeles Fernando Olguin avait rejeté la plainte pour des motifs de prescription. À l’époque, les avocats du jeune homme avaient annoncé leur intention de faire appel. Et ils ont obtenu gain de cause auprès de la Cour d’appel fédérale de San Francisco, ses membres estimant que toute reproduction de la pochette en question constituait un nouveau préjudice pour le plaignant.

La pochette de légende de "Nevermind", un disque vendu à plus de 30 millions d'exemplaires - Geffen Records

Sur la pochette, réalisée avec l'autorisation de ses parents à l'époque, Spencer Elden pose tout nu dans une piscine, un dollar au bout d’un hameçon au premier plan. Pour Nirvana et le photographe Kirk Weddle, il s’agit d’une satire du capitalisme américain, qui corrompt les citoyens dès leur plus jeune âge. Mais dans sa plainte, le jeune homme estime qu’il représente "un travailleur du sexe qui supplie pour un dollar".

Deuxième album du groupe de Seattle, Nevermind s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde. Disque de référence du mouvement grunge, il a fait son entrée à la Librairie du Congrès américain en 2004. Sa pochette iconique figure sur des t-shirts et des posters. Elle a été reproduite et parodiée à de nombreuses reprises, y compris par Spencer Elden lui-même au cours de plusieurs séances "anniversaires" au fil des années.

Dans un communiqué adressé à Billboard, l’avocat de Nirvana Bert Deixler dénonce "un revers procédurier" qui n’affecte en rien sa ligne de défense. "Nous combattrons cette procédure sans fondement avec vigueur et nous nous attendons à l’emporter", précise-t-il. De son côté Robert Lewis, l’avocat de Spencer Elden, se réjouit de pouvoir défendre son client devant les tribunaux. "C’est une décision importante pour les victimes de pédopornographie", assure-t-il.