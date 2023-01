L'astronaute Buzz Aldrin se marie pour ses 93 ans

"Nous sommes aussi excités que des adolescents fugueurs". Buzz Aldrin, légendaire membre de la mission Apollo 11 et deuxième être humain à poser le pied sur la Lune, a annoncé s'être marié vendredi. L'astronaute a épousé sa petite amie de longue date le jour de son anniversaire.

"Pour mon 93e anniversaire (...) je suis heureux d'annoncer que mon amour de longue date, le docteur Anca Faur, et moi-même nous sommes mariés", a tweeté l'astronaute en joignant une photo de lui et Anca Faur, âgée de 63 ans selon les médias américains. Buzz Aldrin et Anca Faur, vice-présidente exécutive de Buzz Aldrin Ventures, ont formalisé leur union lors d'une cérémonie privée.