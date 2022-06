Le prince William joue les vendeurs de journaux pour la bonne cause

Il est (presque) passé inaperçu. Alors que les festivités du jubilé viennent de se terminer, le prince William a été surpris par des internautes dans le centre de Londres en train de vendre The Big Issue, le magazine britannique des sans-abri. Vêtu de la veste et de la casquette rouges propres aux vendeurs de ce célèbre magazine, le duc de Cambridge, deuxième dans l'ordre de succession au trône, a été pris en photo dans le quartier de Westminster mercredi, tenant dans les mains une édition de l'hebdomadaire lancé en 1991 pour aider les sans-abri à avoir un revenu et à trouver leur place dans la société, comme le rappelle l'AFP.

"Il a été génial, si amical", a réagi Richard Hannant, un Britannique de 47 ans qui a acheté un des journaux au prince William, déjà parrain de l'association d'aide aux sans-abri Centrepoint. Il a pris une photo avec le prince que son beau-frère, Matthew Gardner, a partagée sur LinkedIn. "Quel honneur d'avoir pu avoir un moment en privé avec notre futur roi qui a été humble", a-t-il écrit sur le réseau social.