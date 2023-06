PHOTOS - 8 millions d'euros : la collection d'œuvres d'art d'Alain Delon fait un tabac aux enchères

"C’est un projet auquel il pense depuis quatre ans et il s'est dit que c’était le moment", expliquait en début de semaine la jeune femme sur le plateau de "C à vous" sur France 5. "On sent vraiment la personnalité de notre père", insistait-elle. "Notre père a toujours fait sa collection d’art par coup de cœur, comme ses projets artistiques, et il ne réfléchissait pas en termes de spéculation ou de mode. Tout est impulsif chez lui."