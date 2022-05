PHOTOS - Nabilla, Milla Jovovich, Iris Mittenaere... Les tenues les plus glamour de l'amfAR 2022

C'était la soirée à ne pas manquer. Alors que la 75e édition du Festival de Cannes touche bientôt à sa fin, les stars se sont pressées ce jeudi au célèbre gala de l’amfAR (l'American Foundation for AIDS Research). Organisé tous les ans pour collecter des fonds pour la recherche contre le sida, l'événement organisée à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc au Cap d'Antibes a vu défiler du beau monde. Et des tenues plus belles les unes que les autres.

Impossible de louper Nabilla, qui a fait une arrivée remarquée avec son baby bump mis en valeur dans une tenue noire et blanche, la sculpturale Eva Longoria, l'ex-Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere ou encore Milla Jovovich qui a choisi de porter une robe bleue d'une créatrice ukrainienne aux côtés de sa fille Ever Gabo Anderson. Sans oublier Lena Situations, Maye Musk, la maman d'Elon et la top Ashley Graham qui a donné naissance à des jumeaux il y a 4 mois.