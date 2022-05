PHOTOS - Met Gala 2022 : Kim Kardashian rend hommage à Marilyn Monroe, Stromae sur le tapis rouge... les plus belles images du show

La rumeur était donc vraie. Kim Kardashian avait opté pour une tenue vintage des plus iconiques. C'est dans la célèbre robe que portait Marilyn Monroe lorsqu'elle a chanté "Happy birthday to you Mr President" à John F. Kennedy en 1962 que la jeune femme a assisté au Met Gala. Elle a été jusqu'à pousser le mimétisme en repassant à la teinture blond platine, cheveux tirés vers l'arrière, aux bras de son compagnon Pete Davidson.