PHOTOS - Bilal Hassani, Yseult, Frédérique Bel : les looks les plus fous sur le tapis rouge de Cannes 2023

Ils se sont jetés dans la gueule du lion… À leurs risques et périls ! Comme chaque année, certaines personnalités invitées sur le tapis rouge du Festival de Cannes rivalisent de créativité pour attirer l’attention des photographes et des caméras. Certaines stars misent sur l’élégance… Et d’autres sur l’excentricité. TF1info a sélectionné pour vous quelques-uns des looks les plus "étonnants" de cette 76e édition...