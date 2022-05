Happy birthday Charlotte ! La fille de Kate et William a 7 ans et (presque) toutes ses dents

Une vidéo partagée sur Twitter par un compte fan des Cambridge montre une partie des arrières-petits-enfants de la reine dans des calèches installées dans les jardins de Windsor. Un décor pour une photo souvenir ou bien la répétition d’une apparition en groupe inédite lors du défilé Trooping the Colour du 2 juin, qui marque l’anniversaire de la monarque ? La dernière fois que la reine a posé avec ses arrières-petits-enfants, c’était pour ses 90 ans il y a six ans. Deux devraient manquer à l’appel cette année. Car le prince Harry et Meghan Markle, parents d’Archie et Lilibet, n’ont pas encore annoncé leur venue à Londres dans un mois.