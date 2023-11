PHOTOS - Miss France 2024 : découvrez les portraits officiels des 30 candidates

Les prétendantes à la succession d'Indira Ampiot se sont envolées ce dimanche 19 novembre pour la Guyane, qui accueille pour la première fois le traditionnel voyage de préparation. Avant le départ, les jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans sont passées par la caste studio photo. L'occasion d'immortaliser leur participation au concours avec leurs clichés officiels.

Elle parle d'elles comme de "ses petites sœurs". Et s'amuse déjà de la différence d'âge avec certaines, parmi les plus âgées jamais élues. Indira Ampiot, 19 ans, a pris sous son aile les 30 candidates à la couronne de Miss France 2024 pour le traditionnel voyage de préparation. La nouvelle promotion, qui a entre 18 et 28 ans, s'est réunie à Paris en fin de semaine dernière, donnant officiellement le coup d'envoi de l'aventure.

Avant de se présenter au grand complet pour la première fois devant la presse dans les locaux de TF1, les reines de beauté ont pris la pose devant l'objectif de Bertrand Noël pour les portraits qui les accompagneront jusqu'à l'élection du 16 décembre à Dijon. Découvrez la photo de la Miss de votre région ci-dessous. Pour en savoir plus sur les jeunes femmes, c'est par ici.

Miss Alsace

Adeline Vetter est Miss Alsace pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Aquitaine

Lola Turpin est Miss Aquitaine pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Auvergne

Alissia Ladevèze est Miss Auvergne pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Bourgogne

Luna Lacharme est Miss Bourgogne pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Bretagne

Noémie Le Bras est Miss Bretagne pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Centre-Val de Loire

Emmy Gisclon est Miss Centre-Val de Loire pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Champagne-Ardenne

Noa Dutitre est Miss Champagne-Ardenne pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Corse

Sandra Bak est Miss Corse pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Côté d'Azur

Karla Bchir est Miss Côte d'Azur pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Franche-Comté

Sonia Coutant est Miss Franche-Comté pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Guadeloupe

Jalylane Maes est Miss Guadeloupe pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Guyane

Audrey Ho Wen Tsai est Miss Guyane pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Ile-de-France

Elena Falize est Miss Ile-de-France pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Languedoc

Maxime Tessier est Miss Languedoc pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Limousin

Agathe Toullieu est Miss Limousin pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Lorraine

Angéline Aron-Clauss est Miss Lorraine pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Martinique

Chloé Modestine est Miss Martinique pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Mayotte

Houdayifa Chibaco est Miss Mayotte pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Midi-Pyrénées

Nadine Benaboud est Miss Midi-Pyrénées pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Nord-de-Pas-de-Calais

Eve Gilles est Miss Nord-Pas-de-Calais pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Normandie

Wissem Morel est Miss Normandie pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Nouvelle-Calédonie

Emma Grousset est Miss Nouvelle-Calédonie pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Pays de la Loire

Clémence Ménard est Miss Pays de la Loire pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Picardie

Charlotte Cresson est Miss Picardie pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Poitou-Charentes

Lounès Texier est Miss Poitou-Charentes pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Provence

Adélina Blanc est Miss Provence pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Réunion

Mélanie Odules est Miss Réunion pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Rhône-Alpes

Alizée Bidaut est Miss Rhône-Alpes pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Roussillon

Élise Aquilina est Miss Roussillon pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Miss Tahiti

Ravahere Silloux est Miss Tahiti pour Miss France 2024. - BERTRAND NOEL / SIPA / TF1

Leur voyage de préparation est à suivre dans le 13H de TF1 et sur TF1info.