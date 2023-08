Diane Leyre et Clémence Botino dévoilent leurs photos officielles pour Miss Univers et Miss Monde

Les deux reines de beauté française gardent pour l’instant secrètes leurs deux armes les plus redoutables. Le costume national pour le traditionnel défilé de Diane Leyre à Miss Univers, la cause que Clémence Botino défendra dans le cadre de Beauty with a purpose, l’un des segments clés de Miss Monde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et pour gagner, préparons-nous à l’abri des regards indiscrets.