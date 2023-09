Pierre Niney a finalement dit non au film de Johnny Depp sur le peintre Modigliani

Pierre Niney dirigé par Johnny Depp ? La nouvelle avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. "One dream at a time" (un rêve à la fois – ndlr), avait tweeté l’acteur français le 10 mai dernier, confirmant une information du site Deadline selon laquelle il rejoignait Al Pacino et Riccardo Scamaracio dans Modi, un film sur le peintre italien Modigliani réalisé par l’ex-star de Pirates des Caraïbes.

Cinq mois plus tard, le principal intéressé annonce qu’il a finalement renoncé au projet. "Je ne fais pas le film avec Johnny Depp en grande partie pour des questions de dates qui ont tout envoyé valser puisqu’il se tourne maintenant et que je tourne Le Comte de Monte Cristo", déclare-t-il dans une live Instagram à l’occasion de la sortie du nouveau film de Michel Gondry, Le livre des solutions.

Une séquence qui intervient à 11 minutes 45 de la vidéo suivante...