Placebo revient cajoler ses fans avec le splendide "Never Let Me Go"

Il y a très longtemps, dans une autre galaxie musicale, Placebo invitait David Bowie à chanter en duo le splendide "Without You I’m Nothing", extrait de l’album du même nom. C’était en 1999 plus précisément et depuis le Thin White Duke nous a quittés tandis que le groupe de Brian Molko fait désormais partie des vétérans du rock. Presque une décennie s’est écoulée depuis le dernier opus, Loud Like Love, et son successeur, disponible ce vendredi. À la fois nerveux et mélancolique, inventif et nostalgique, Never Let Me Go remet ses auteurs sur le devant de la scène de fort belle manière.

Le batteur Steve Forrest ayant quitté le navire entre temps, Placebo se résume aujourd’hui au chanteur-guitariste américano-britannique Brian Molko et au bassiste suédois Stefan Olsdal, duo de base depuis leurs débuts à Londres au milieu des nineties. Après avoir sérieusement songé à se saborder à l’issue de leur dernière tournée, minés par le doute et l'usure, ils ont retrouvé le chemin des studios avant, pendant et après les périodes de confinement. Et bonne nouvelle : les 13 nouveaux titres ressuscitent le meilleur de ces enfants du punk et de la new-wave, jamais avares d’une mélodie belle à pleurer.