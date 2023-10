"Tous ceux qui ont travaillé avec Depardieu savent qu’il agresse les femmes" : Anouk Grinberg charge l’acteur

Si la comédienne assure n’avoir jamais été agressée par l’acteur, elle s’estime complice d’un système plus général. "Ça l’amusait beaucoup quand Blier lui demandait de mimer ou de me dire des cochonneries pendant qu’on jouait des scènes", se souvient-elle. "Blier et lui s’excitaient mutuellement pour humilier les femmes et en rire, et l’équipe faisait allégeance, riait aussi pour plaire aux rois. À ce moment-là de ma vie, je n’avais alors pas d’autre choix que de rire avec la meute pour supporter cela et avoir une petite place."

La deuxième expérience de travail d’Anouk Grinberg avec Gérard Depardieu est récente puisqu’elle remonte à l’été 2021, sur Les Volets de Verts de Jean Becker. "Je l’ai fait en me bouchant le nez et tous les jours je l’ai entendu débiter ses ordures sexuelles aux femmes sur le plateau", affirme-t-elle. "J’ai été, d'une certaine manière, complice : je ne lui ai pas mis de baffes quand il parlait mal aux femmes, je ne lui ai pas dit 'Ta gueule !'. Et il disait en ricanant : 'Il faut que je fasse gaffe, la justice m’emmerde à cause d’une petite qui me traîne en justice'. Ça le faisait rire et tout le monde se taisait."