Judith Godrèche poursuit en justice le réalisateur Benoît Jacquot pour "viols sur mineure"

L’actrice française a déposé plainte contre le cinéaste pour des faits remontant aux années 1980 alors qu’elle était adolescente. Son avocat précise à l’AFP que sa cliente a également dénoncé des violences au cours de leur relation devant les enquêteurs. Interrogé par Le Monde, Benoît Jacquot nie les faits et qualifie les accusations de brutalité sexuelle de "pure invention".

Elle l’avait nommé sur les réseaux sociaux sans encore porter l’affaire devant la justice. Judith Godrèche attaque le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle a eu une relation pendant son adolescence. Elle avait 14 ans, lui 40. L’actrice, aujourd’hui âgée de 51 ans, a porté plainte pour viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité à la Brigade de protection des mineurs, indique son avocate Me Laure Heinich à l’AFP. Datant de la seconde moitié des années 1980, les faits sont possiblement prescrits.

C’est une histoire comme les histoires d’enfants qui sont kidnappés Judith Godrèche

Selon son avocate, Judith Godrèche a également dénoncé devant les enquêteurs des violences au cours de cette relation qui aurait démarré en 1986 et qu’elle a récemment évoquée dans sa série Icon of French cinema sur Arte. "C’est une histoire comme les histoires d’enfants qui sont kidnappés et qui grandissent sans voir le monde et qui n’arrivent pas à penser du mal de leur ravisseur", explique la comédienne dans un texte préparatoire à son audition que révèle Le Monde. Elle détaille une relation d’emprise et des "rapports sexuels brutaux". Le cinéaste parle lui de "relation amoureuse" et nie toute accusation. La brutalité sexuelle, "ce n’est pas du tout dans mes mœurs", réagit-il auprès du quotidien, parlant de "pure invention".

Le cinéaste dit toutefois regretter ses propos dans un documentaire de 2011 du psychanalyste Gérard Miller, lui aussi accusé d’agressions sexuelles et de viol. C’est un extrait de ce film, envoyé début janvier par une anonyme à Judith Godrèche, qui a eu l’effet d’un électrochoc sur l’actrice. Le réalisateur y confiait notamment sa "passion" pour les jeunes actrices avant d’affirmer que "faire du cinéma est une sorte de couverture pour des mœurs de ce type-là". "Une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, moi 40, en principe, je n’avais pas le droit", racontait-il, le sourire aux lèvres. "Mais ça alors, elle n’en avait rien à foutre. Et même elle, ça l’excitait beaucoup, je dirais", ajoutait-il.

Sur Instagram, Judith Godrèche écrivait alors que "la petite fille en moi ne peut plus taire ce nom". "Il s'appelle Benoît Jacquot. Il manipule encore celles qui pourraient associer leurs noms au mien. Témoigner. Il menace de me traîner en justice pour diffamation", insistait la comédienne, estimant que le cinéaste était "estimé pour sa perversion". "J’ai vécu cette sexualisation, mais de le voir parler et utiliser encore ces mots-là… C’était un choc de l’entendre en parler de façon très mondaine, en rigolant, en s’en vantant… L’impunité est à un tel niveau", avait-elle encore dénoncé sur le plateau de "Quotidien".