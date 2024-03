TF1+ bientôt disponible dans les pays francophones

Lancée début janvier, la plateforme de streaming gratuite du groupe TF1 est un succès. Rodolphe Belmer a annoncé que TF1+ sera bientôt déployée dans plusieurs pays francophones. "On ouvre début juin en Belgique et au Luxembourg, quelques mois après en Suisse", a détaillé le PDG du groupe TF1.

TF1+ s'exporte. Lancée en janvier dernier, la plateforme de streaming gratuite du groupe TF1 va être bientôt déployée dans les pays francophones. "On ouvre début juin en Belgique et au Luxembourg, quelques mois après en Suisse et ensuite dans le reste du monde francophone dans le courant de l'année 2025", a annoncé, ce jeudi 21 mars, le PDG du groupe TF1, Rodolphe Belmer, lors d'une intervention au forum professionnel du festival Séries Mania à Lille, comme le rapporte l'AFP.

"Notre marché pertinent, c'est la francophonie", du fait de cette "communauté culturelle autour d'une langue", a souligné Rodolphe Belmer, qui s'est félicité du succès de la plateforme au contenu enrichi (films, séries, divertissements, info...).

Les premiers pas de TF1+ sont franchement très spectaculaires, au-delà de nos espérances. Rodolphe Belmer

"L'étape 2 est le déploiement de TF1+ dans la francophonie. On veut faire de TF1+ la première plateforme de divertissement gratuit, premium, de la francophonie", a poursuivi le dirigeant, d'autant que "les premiers pas de TF1+ sont franchement très spectaculaires, au-delà de nos espérances. Le trafic de la plateforme a été multiplié quasiment par deux" par rapport à l'ancienne plateforme de rattrapage MyTF1, qui comptait fin 2023 quelque 27 millions de visiteurs, pour trois heures en moyenne par mois.

"YouTube, c'est 22 heures, on comprend bien tout le chemin à parcourir", mais "on est en train de s'installer dans l'éventail de choix des Français quand ils veulent se divertir à la demande le soir", a-t-il fait valoir, TF1+ étant disponible notamment sur les télévisions connectées.

Rodolphe Belmer a également évoqué l'enjeu du marché de la publicité digitale. "Le sujet pour nous, pour pouvoir continuer à financer bien les contenus, c'est d'aller se développer sur de nouveaux marchés". Sur TF1+, les publicités sont présentes avant et pendant les programmes. Il existe une offre sans publicité à 5,99 euros par mois.