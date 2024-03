Yann Barthès sera entendu par les députés à la demande du RN

Le journaliste Yann Barthès sera entendu par les députés de la commission d'enquête sur les fréquences TNT de l'Assemblée nationale. Une invitation qui émane du groupe Rassemblement national. L'émission présentée par l'animateur, "Quotidien", revendique de ne pas inviter de personnalités du RN sur son plateau.

Il sera auditionné par les députés. À la demande du Rassemblement national, Yann Barthès, l'animateur du talk-show "Quotidien", diffusé sur TMC, va être interrogé par les parlementaires de la commission d'enquête sur les fréquences TNT, qui se tient actuellement à l'Assemblée nationale, a indiqué jeudi 21 mars le député Quentin Bataillon (Renaissance), qui préside la commission d'enquête. Celle-ci a déjà entendu les responsables des plus grands groupes audiovisuels, ainsi que des présentateurs de CNews et C8 (groupe Canal+), dont Pascal Praud et Cyril Hanouna.

"Le pluralisme vaut pour CNews comme pour TMC, qui refuse d'inviter certains partis politiques", a affirmé sur X le député Thomas Ménagé, dont le parti RN n'est pas invité par ce programme. Yann Barthès a encore déclaré à l'antenne, début mars, que son émission ne recevait pas les membres du parti dirigé par Jordan Bardella, mais qu'elle respectait scrupuleusement l'équité des temps de parole grâce aux extraits d'émissions et aux reportages. Le Rassemblement national refuse de son côté d'accréditer les journalistes de "Quotidien' lors de conférences de presse ou de meetings politiques.

Le rapporteur (Renaissance) Quentin Bataillon a accédé à la demande du RN, indiquant sur son compte X que "le pluralisme est au cœur des travaux de notre commission d'enquête TNT" et que "tout ce qui participe à la compréhension de ses règles et à son respect est utile". Le chroniqueur Julien Bellver sera lui aussi auditionné.