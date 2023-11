"Plus belle la vie" fera son grand retour le 8 janvier sur TF1

À vos agendas ! Feuilleton culte de la télévision française, Plus belle la vie fera son grand retour le 8 janvier prochain sur TF1. Rebaptisée Plus belle la vie, encore plus belle, la nouveauté sera diffusée juste après le JT de 13 Heures comme l'a annoncé Rodolphe Belmer dans Le Figaro. Fini donc l'apéro au Mistral, les téléspectateurs auront désormais rendez-vous avec les personnages de la fiction après la pause déjeuner.

"Le feuilleton populaire 'Plus belle la vie' fera son grand retour à l’antenne, juste après le 13 Heures et ses 4 millions de téléspectateurs", a déclaré le PDG de TF1. "La cible est affinitaire", a précisé Rodolphe Belmer pour justifier le choix de cette nouvelle case horaire qui correspond mieux au profil des téléspectateurs. Plus belle la vie était précédemment diffusée en début de soirée sur France 3, après le journal de 20h.