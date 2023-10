"Plus belle la vie" sur TF1 : le tournage débutera le 23 octobre dans de nouveaux décors

"Plus belle la vie" s'apprête à renaitre de ses cendres. Le tournage du célèbre feuilleton débutera le lundi 23 octobre, comme l'a annoncé TF1 depuis les studios du pôle média de la Belle de mai à Marseille, actant le retour du feuilleton le plus long jamais produit en France, moins d'un an après la diffusion du dernier épisode sur France 3.

Ce mercredi après-midi, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, visitait les nouveaux décors qui seront à l’antenne sur TF1 début 2024. Elle était accompagnée de Rodolphe Belmer, directeur général de la chaine, Vincent Meslet, directeur général de Newen Studios et des élus locaux, Jean-Marc Coppola adjoint au maire de Marseille à la Culture et Renaud Muselier, président de la Région.