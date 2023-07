Plus forte que la suite d'"Avatar", "Barbie" bat déjà des records au box-office nord-américain

De quoi marquer aussi le quatrième plus gros week-end de l’histoire dans les cinémas nord-américains, après ceux portés par Avengers : Endgame, Avengers : Infinity War et Star Wars : le réveil de la Force. Opposés sur Internet à travers des mèmes et des photomontages sous le nom de Barbenheimer, les films Barbie et Oppenheimer auront, au final, été les meilleurs alliés des exploitants. Il n’y a bien que Tom Cruise qui risque d’en pâtir. Déjà privé de salles IMAX par le film de Christopher Nolan, Mission : Impossible 7 a connu une chute de 64% de ses ventes de billets en deuxième semaine aux États-Unis et au Canada. Du jamais-vu pour la franchise. En France, ce septième volet a déjà réuni plus d'un million de spectateurs.