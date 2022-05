Plus longue, plus sombre, plus vertigineuse : la saison 4 de "Stranger Things" est à la hauteur de nos espérances

"C'est une saison chaotique et encore plus flippante", confirme Noah Schnapp, alias Will Byers, de passage à Paris pour la promotion. "C'est très intense", renchérit Priah Ferguson, qui joue le rôle d'Erica Sinclair, la petite sœur de Lucas, dont le rôle va prendre de l'ampleur. "Erica entre dans un nouveau monde. Elle va devoir être un peu plus sérieuse et s'imposer comme une meneuse", révèle la comédienne.

"Quant à Will, il a quitté Hawkins et il se retrouve en Californie. Ses amis lui manquent et il fait face à de nombreux problèmes au lycée, où Eleven se fait harceler", poursuit Noah Schnapp. Et en parlant d'Eleven, dont les pouvoirs ont disparu, on va enfin en savoir plus sur son enfance flippante qui s'est déroulée en laboratoire ainsi que sur sa relation avec l'horrible Docteur Brenner.