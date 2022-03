"Plus sombre, plus dramatique" : "Moon Knight" bouscule tous les codes de Marvel

Comment ce projet Marvel est-il arrivé jusqu’à vous ?

J'ai déménagé aux États-Unis il y a trois ans et je cherchais des projets. J’en ai écrit quelques-uns avec ma femme, productrice et co-scénariste Sarah Goher. Ils ont été vendus, on était presque au stade de la pré-production pour certains quand mes agents ont entendu parler de cette série Marvel. Je suis connu sous le nom de "Monsieur Non". C’est très difficile pour moi de trouver quelque chose auquel je me connecte. Après avoir lu le scénario de Moon Knight, j'ai senti que je pouvais le faire mieux que n'importe qui d'autre. Il contient tous les éléments dont je rêve. Il a un poids plus dramatique que la plupart des films issus des comics. Et il représente l'Égypte d'hier et d'aujourd'hui.

C’est très important pour moi de présenter mon pays de manière authentique. Je voulais rester loin de l'orientalisme que je vois toujours, qui dépeint l’Égypte comme un endroit simplement exotique. C’est comme si pour évoquer la France, on montrait Big Ben plutôt que la tour Eiffel. Avec ma femme, on a préparé un pitch de 200 pages qui couvrait tout : l'édition musicale, les couleurs, les thèmes visuels, la façon dont je voulais développer les personnages, les lieux où l'on voulait filmer, tout ce que l'on peut imaginer.

Vous êtes fan de comics mais connaissiez-vous Moon Knight ?

Absolument pas ! Je ne savais rien de lui. En Égypte, on n’a que les mecs célèbres : Spider-Man et Batman. Mais pour moi, c'était un avantage. Je comprends le monde des comics, comment ça se fonctionne. Je n'avais pas le fardeau de connaître les personnages au point de devoir mettre ça ou ça dans le récit. Ma seule priorité, c’était de faire une bonne histoire. On a pitché notre version d'Arthur Harrow (Ethan Hawke), méchant qui n'existait pas de cette manière dans le comics. Maintenant, j’ai un doctorat en Moon Knight après deux ans (il sourit).