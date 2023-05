PODCAST - Entre Paris et Kaboul, Maurine Bajac raconte la naissance d’une incroyable amitié

Cette jeune femme, c’est Khatera Amine. Elle a 28 ans et travaille à l’époque pour le centre de recherches de l’armée après avoir fait partie plus jeune de la première équipe féminine de football de son pays. "Elle a six mois de plus que moi, on n’a pas la même couleur de peau, la même langue, la même religion. Et pourtant elle me parle de thèmes universels qui sont communs à toutes les femmes", souligne Maurine Bajac. "Soudain, je n’ai pas l’impression de parler à une Afghane à 6.000 kilomètres de moi, mais à une sœur."

Malgré tous leurs efforts, Khatera Amine et sa famille ne parviendront pas à quitter l’Afghanistan. Traqués par les talibans, ils parviennent à s'échapper de Kaboul et vivent dans la clandestinité jusqu’à aujourd’hui. "On se rend compte qu’en quelques secondes, elle a perdu tous ses repères" insiste la journaliste. "Sa vie, ses amis, son travail, ses loisirs. Tout s’est arrêté. Il règne une violence inouïe dans ce pays, envers les femmes mais aussi les enfants. Comme elle le dit dans le livre, ce sont des humains de seconde catégorie."