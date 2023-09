PODCAST - Isabelle Ithurburu : "Les journalistes sportives s’installent pour longtemps"

Mai 2014, stade Ernest-Wallon. C’est la mi-temps du match de barrage de rugby entre le Stade Toulousain et le Racing Métro 92. Les supporters toulousains ne s’enthousiasment guère et leur équipe se fait éliminer. Isabelle Ithurburu, en bord de terrain, résume les enjeux. Soudain, le public scande son nom pendant de longues minutes. Neuf ans après, la journaliste sportive confie son émotion : "Je m'en souviendrai toujours. Ça faisait à peine deux saisons que j’animais Jour de Rugby sur Canal+. Je remercie les supporters toulousains encore aujourd'hui parce qu’à ce moment-là, je souffrais encore du syndrome de l'imposteur. Mais je me suis dit que les gens qui aiment le plus ce sport m’ont accepté, donc c’est gagné."

À Pau où elle grandit, terre de rugby, Isabelle Ithurburu tombe par hasard sur un match de rugby. "C’était pendant la coupe du monde 1999. Mon père nous pique notre télé, outil de récréation avec mon frère, pour regarder ce sport complètement incompréhensible pour nous. Il me dit qu’il ne faut vraiment pas manquer la demi-finale contre les All Blacks parce que c’est la plus grande équipe de tous les temps. Devant la télé, c'était encore plus fort de suivre cette victoire, un des plus gros exploits du sport français" raconte-t-elle à Christelle Chiroux dans le podcast Expertes à la Une à écouter au début de cet article.

Elle se dit plutôt passionnée qu’experte. Depuis presque 15 ans, la journaliste dévore une dizaine de matchs de rugby par week-end. Pourtant, rien ne la prédestine à analyser du rugby. Elle se tourne d’abord vers une école de commerce : "Je voulais travailler au plus vite, ça doit venir de mes parents épiciers. Je voulais être vite opérationnelle et je voulais partir à l’étranger."