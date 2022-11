Pokémon : Sacha devient enfin le meilleur dresseur du monde

De nombreuses vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux où on pouvait apercevoir des milliers de personnes regardant l’épisode 42 de la saison 25 de la légendaire série. Sur le compte Twitter @Pokémon, l’annonce du sacre de Sacha a fait des heureux et le message a été liké plus de 400 000 fois en l’espace de quelques heures. Cette 25e saison pourrait être la dernière de la série, Sacha ayant accompli son rêve ultime.