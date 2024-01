"Poker Face" sur TF1+ : Natasha Lyonne mène l’enquête pour le réalisateur de "Glass Onion"

La star d’"Orange is the New Black" est l’héroïne de la série "Poker Face", la toute première créée par Rian Johnson. L’histoire d’une serveuse de Las Vegas au don bien particulier qui l’aide malgré elle à résoudre des meurtres. Dix enquêtes à découvrir en exclusivité sur TF1+, au rythme d'un épisode tous les vendredis.

Elle a été renouvelée pour une deuxième saison avant même la fin de la diffusion de la première. Lancée en janvier sur la plateforme Peacock aux États-Unis, la série Poker Face se dévoile sur TF1+ qui propose un épisode inédit chaque vendredi. Dix enquêtes pas comme les autres entre Columbo et Arabesque, le grain de folie de Natasha Lyonne – nommée aux Emmy Awards pour ce rôle - en plus. Aux manettes ? Rian Johnson, réalisateur de Star Wars VIII qui a transformé Daniel Craig en fantasque détective dans À couteaux tirés et Glass Onion.

En anglais, l’expression "Poker Face" désigne un visage impassible, très utile quand vous voulez cacher la vérité. Sauf que les menteurs ne résistent pas à Charlie Cale, serveuse dans un casino de Las Vegas capable de détecter quand quelqu’un ment. Un don extraordinaire grâce auquel elle résoudra un meurtre différent par épisode, au gré de son road trip sur les routes américaines.

Un personnage inspiré par Columbo

Vous vous êtes refait l’intégralité de Columbo pendant le confinement ? Rassurez-vous, Rian Johson a fait de même. "Je n’avais jamais vraiment regardé enfant (…). J’ai tout bingé et c’est là que ce projet a commencé", explique-t-il à Deadline. En visionnant la série culte des années 70, il se rend compte que ce ne sont pas les enquêtes qu’il aime tant mais le temps passé avec le héros joué par Peter Faulk.

Alors, il se décide à écrire un personnage que les spectateurs auraient envie de retrouver chaque semaine. Sans pour autant être un policier. Charlie est "naturellement optimiste, note Natasha Lyonne auprès de The Independent. Elle a le soleil dans le dos et l'énergie du Big Lebowski, vous savez ? Et quand elle voit quelque chose qui ne va pas, elle a besoin de résoudre l'énigme. Ou si elle voit un outsider maltraité, elle ne peut pas supporter l'injustice de la situation".

Une série née d’une amitié

Actrice depuis l’enfance, Natasha Lyonne a connu un regain de popularité avec l’arrivée en 2013 sur Netflix de la série carcérale Orange is the New Black, dans laquelle elle jouait l’une des prisonnières les plus charismatiques. Un second souffle professionnel qui se concrétise en 2019 avec la série Poupée russe, qu’elle co-créée avec Amy Poehler pour le géant du streaming.

"Quand je l’ai vue dans Poupée russe, je ne pouvais pas la quitter des yeux", raconte à Variety Rian Johnson, déterminé à faire d’elle l’héroïne de sa première série. Tous deux se connaissaient déjà personnellement, l’actrice étant amie avec la femme du réalisateur, Karina Longworth, historienne du cinéma dont elle souhaitait adapter le podcast. Poker Face est débattu par le duo autour d’un dîner. "Je crois qu’elle a été très surprise quand je lui ai déposé les scénarios six mois plus tard", se souvient le cinéaste dans Deadline. Le point de départ d'une fructueuse collaboration.

Des invités spéciaux à chaque épisode

Si Natasha Lyonne est la clé de voûte de cette série policière inédite, les acteurs qui lui donnent la réplique constituent l’une des surprises majeures de Poker Face. À chaque épisode son meurtre, mais à chaque épisode sa star. La première saison voit ainsi défiler Adrien Brody, Benjamin Bratt, Chloë Sevigny, Joseph Gordon-Levitt ou encore Judith Light, récompensée d’un Emmy Award pour son apparition. Une tradition que Rian Johnson est prêt à continuer pour la deuxième saison. Le réalisateur confesse même être en train d’appeler tous les acteurs avec qui il a collaboré jusqu’à présent. Autant dire que la liste est aussi longue que prestigieuse.