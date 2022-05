Polémique à l’Eurovision : la Roumanie regrette que le vote de son jury ait été "remplacé"

Les résultats ont en effet été annoncés par le patron du concours, qui a fait de même pour les résultats de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. Selon le site Eurovisionworld.com, ces trois pays font partie avec la Pologne, le Monténégro et Saint-Marin des six où des irrégularités ont été constatées. Selon l'AFP, la Roumanie se réserve le droit "de prendre des mesures pour corriger la situation" en fonction de la réponse qui lui sera apportée par les organisateurs.