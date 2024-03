Polémique sur les JO : Bruel, Biolay, Aufray… Ces stars de la chanson française prennent la défense d’Aya Nakamura

La "rumeur" de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO a donné naissance à une improbable polémique. Alors qu'une enquête pour haine en ligne visant la chanteuse a été ouverte, plusieurs de ses confrères prennent sa défense. Invité ce samedi soir sur France 5, le vétéran Hugues Aufray dénonce "le racisme" dont est victime l'interprète de "Djadja".

Chantera ? Chantera pas ? Alors que la participation hypothétique d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 a déclenché une polémique aussi violente que surréaliste, plusieurs stars de la chanson française ont décidé de prendre publiquement la défense de la jeune femme. Le dernier en date, c’est Hugues Aufray. "Moi, je vois derrière ça du racisme", déclare le chanteur de 88 ans dans un extrait de l’émission "C l’Hebdo", diffusé ce samedi soir sur France 5.

"Mon rôle, ici et dans la vie, c’est de défendre l’injustice (...) Et c’est injuste d’attaquer quelqu’un pour sa couleur, pour la forme de son corps, etc. Donc moi, je défends Aya Nakamura. Parce que c’est une femme qui, à mon avis, est rejetée par une catégorie de gens qui voient en elle ce que moi je ne vois pas."

Jeudi, c’est Patrick Bruel qui était monté au créneau pour soutenir l’interprète franco-malienne de "Djadja". "En quoi elle ne représenterait pas la France ?", s’est-il interrogé sur BFMTV, rappelant que la cantatrice américaine Jesse Norman avait chanté pour le bicentenaire de la Révolution en 1989 sans que personne n'y trouve à redire. "Le problème de ce genre de débat, c'est que ça emmène sur un mauvais terrain (...) Je n'aimerais pas imaginer les raisons pour lesquelles il y a cette polémique."

La veille, c’est Benjamin Biolay qui s’est montré bien plus cash au micro de RTL. "Les vieux boomers réacs et racistes, ils nous font chier", a-t-il lancé. "Je pense qu'Aya Nakamura qui chante Piaf, ça peut être beau ! (…) Mais bon, ils diront toujours qu'elle chante mal de toute façon. C'est pas leur problème, la vérité. L'idée, c'est de monter les gens les uns contre les autres."

Une enquête ouverte pour haine en ligne

Née d’un article de L’Express en date du 29 février, la rumeur de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture orchestrée par le metteur en scène Thomas Jolly à la demande d’Emmanuel Macron n’a toujours pas été confirmée. Ni démentie. Mais elle a suscité de violents commentaires sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, le parquet de Paris a indiqué avoir confié une enquête au Pôle National de Lutte contre la Haine en Ligne suite à un signalement effectué par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). Celle-ci dénonce des publications à caractère raciste au préjudice de la chanteuse francophone la plus écoutée au monde.

Le week-end dernier dernier, le collectif identitaire Les Natifs a posté sur X un cliché sur lequel plusieurs de ses membres brandissent sur les berges de Seine une banderole sur laquelle on peut lire : "Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako". La star leur a répondu en écrivant : "Vous pouvez être raciste, mais pas sourd... C'est ça qui vous fait mal !".