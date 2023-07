Izïa Higelin se défend d'avoir voulu "inciter à la violence et à la haine" envers Emmanuel Macron

Izïa Higelin sort du silence. Sous le coup d’une enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit", ouverte par le parquet de Nice suite à ses propos sur Emmanuel Macron lors d’un concert à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 6 juillet dernier, la chanteuse française s’exprime pour la première fois dans une interview accordée à nos confrères de Ouest France.

"Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété, décontextualisé", déclare-t-elle. "À aucun moment évidemment, je n’ai voulu inciter à la violence ou à la haine. C’est une histoire, un liant improvisé et surréaliste entre deux titres qui parle de tout et de rien et qu’il ne faut surtout pas prendre au premier degré."

"À aucun moment dans mes concerts, je n’incite à la violence ou à la haine", insiste la fille de Jacques Higelin. "Ce sont toujours des lieux de bienveillance et d’amour, de folie et d’improvisation. C’est juste ça purement et simplement."

Interrogé sur la violence des propos, Izïa rétorque : "Cela reste une histoire fantasmée, un moment partagé d’esprit libre, artistique. Ce n’est pas dirigé dans quelque direction que ce soit."