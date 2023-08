Médine star de la rentrée politique : itinéraire du rappeur qui sème la zizanie à gauche

Six jours plus tard, l’attentat de Charlie Hebdo et la prise d’otages de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes bouleversent la France et contraignent le rappeur à l’explication de texte. Se revendiquant "Charb de la République" dans un entretien à Libération, il plaide "le droit à la caricature, la satire et l'irrévérence". Et rappelle qu’il a participé à une marche au Havre en mémoire des victimes. "Pour que tout le monde voie qu'il y a des musulmans et des jeunes de banlieues qui disent non à ça."

Durant l’été 2018, sa décision de se produire au Bataclan à l’automne suscite la colère d’une partie de la droite et de l’extrême droite. De nouveau, on lui reproche les textes de "Don’t Laïk". Mais aussi d’avoir intitulé son deuxième album Jihad. "C'était en 2005, dans un autre contexte", dira Médine à Clique TV. "Mon message, à ce moment-là, s’adresse à ceux qui seraient tentés de partir combattre et en même temps à ceux qui ont une définition de ce terme complètement galvaudée."