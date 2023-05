Accusé d'antisémitisme après un concert à Berlin, Roger Waters taxe ses détracteurs de "mauvaise foi"

L'ex-Pink Floyd, 79 ans, s'est illustré ces dernières années par des prises de position contre Israël, en appelant à des actions de boycott des produits israéliens au nom de la défense de la cause palestinienne et en exhortant d'autres artistes à ne pas se produire dans ce pays. Ce n'est pas la première fois que l'un de ses concerts déclenche la polémique : en février 2020, la branche latino-américaine du Centre Simon-Wiesenthal avait lancé une virulente campagne contre sa venue au Mexique pour un spectacle, l'accusant de "diffuser un message violent et raciste".

Le cofondateur du groupe de rock a aussi tenu des propos controversés sur la guerre en Ukraine. Il avait notamment affirmé "condamner dans les termes les plus forts" l'offensive de Moscou, tout en ajoutant qu'"il n'est pas vrai que l'invasion russe de l'Ukraine ait été non provoquée", lors d'un discours le 8 février devant le Conseil de sécurité de l'ONU où il avait été invité par la Russie à s'exprimer. "Alors je condamne aussi les provocateurs dans les termes les plus forts", avait-il ajouté, déclenchant la colère de Kiev.

À l'inverse, Pink Floyd avait publié en avril dernier sa première chanson originale depuis 1994, en soutien au peuple ukrainien. Polly Samson, une des parolières du groupe, également compagne de son chanteur et guitariste David Gilmour, avait alors qualifié Roger Waters d'"antisémite" et d'"apologiste de Poutine". Des accusations qu'il avait rejetées en bloc.