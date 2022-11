Polyamoureux, Nick Cannon deviendra bientôt père pour les 11e et 12e fois

La DJ Abby De La Rosa, qui a affiché son baby bump dès l’été sur ses réseaux sociaux, a attendu novembre pour dire que l’enfant qu’elle attendait était bien celui de Nick Cannon. Déjà parents des jumeaux Zion et Zillion, 1 an et demi, le couple avait posé en famille tout de jean vêtus sur une série de photos le mois dernier. À la rentrée, la jeune femme de 31 ans avait défendu sa relation polyamoureuse avec l’animateur de 42 ans. "Ça ne veut pas dire que vous avait une mauvaise estime de vous. Je suis devenue hypersensible quand les gens m’attaquent, moi et ma maternité", insistait-elle dans le podcast "Lovers and Friends", citée par Page Six.