Positive au Covid-19, Charlène de Monaco va s'isoler "quelques jours"

"Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd’hui, je me sens plus sereine", racontait-t-elle dans Monaco Matin la semaine dernière, taclant les rumeurs de divorce ou d’installation en Suisse. Charlène, qui donnait là sa première interview depuis des mois, remerciait également son époux pour son soutien durant ces longs mois de séparation. "Cela a été une épreuve ! Une épreuve pour mon épouse surtout, qui a beaucoup souffert et a vécu des moments difficiles, loin des siens. Une épreuve aussi pour nos enfants et pour moi-même. La princesse nous a beaucoup manqué", confirme Albert II de Monaco dans une interview au JDD.