Pouce levé, Céline Dion partage des photos de sa sortie en famille : "Mémorable pour nous tous"

Un pouce levé qui en dit long. Comme pour signifier que tout va bien. Céline Dion n’avait pas été vue depuis plus de dix mois et un post Instagram souhaitant de joyeuses fêtes à ses fans. Alors après une si longue absence, la voir souriante sur ce même réseau social a dû en rassurer plus d’un. La chanteuse québécoise de 55 ans a partagé des photos d’elle et de ses fils, l’aîné René-Charles, 22 ans, et les jumeaux Nelson et Eddy, 13 ans, dans les vestiaires de la T-Mobile Arena de Las Vegas.