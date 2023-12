Pour la ministre de la Culture, Gérard Depardieu "fait honte à la France"

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a livré son sentiment ce vendredi sur le récent reportage de "Complément d'enquête" consacré à Gérard Depardieu. "Dégoûtée", elle estime que l'acteur a fait preuve d'une attitude "irrespectueuse et indigne" lors d'un voyage en Corée du Nord. Des déclarations qui interviennent au moment où le monstre sacré du cinéma français est visé par deux plaintes pour viol.

C’est une prise de position forte. En marge d’un déplacement dans le Tarn-et-Garonne, la ministre de la Culture Rima Abdu-Malak a dénoncé ce vendredi "les propos absolument choquants" de Gérard Depardieu dans un reportage de "Complément d’enquête" sur France 2 consacré à l’acteur. "Une attitude qui se veut sur le ton de la blague et de la provocation, mais qui est en fait assez irrespectueuse et indigne, et qui fait honte à la France", a-t-elle estimé.

Sur des images tournées en 2018 lors d’un voyage en Corée du Nord avec l’écrivain Yann Moix, le monstre sacré du cinéma français fait de multiples allusions sexuelles aux femmes qui l’entourent.

Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de propositions, en ce moment, qui arrivent sur son bureau Rima Abdul-Malak

"Ça m'a dégoutée", a déclaré Rima Abdul-Malak aux journalistes présents lors de ce déplacement aux côtés du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Interrogée sur l’avenir de la carrière cinématographique de Gérard Depardieu, elle a rappelé que "ce n'est pas au ministère de la Culture de donner des consignes, puisqu'il y a une liberté totale de création en France."

"Il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui peuvent décider de le faire jouer dans de futurs films ou pas", a-t-elle fait remarquer. "Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de propositions, en ce moment, qui arrivent sur son bureau". Depuis la sortie en catimini de la comédie dramatique Umami en mai dernier, la star âgée de 74 ans n'a pas remis les pieds sur un plateau.

Déjà mis en examen pour viol suite à une plainte de la comédienne Charlotte Arnould pour des faits survenus à l'été 2018, Gérard Depardieu est visé depuis mi-septembre par une autre plainte de la comédienne Hélène Darras qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement lors du tournage du film Disco de Fabien Onteniente en 2007, selon le parquet de Paris. L’interprète de Cyrano nie toutes les accusations à son encontre.