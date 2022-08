Pour le roi de l’horreur Stephen King, Donald Trump est un "sociopathe" qui n'a jamais admis sa défaite

En matière d’épouvante, Stephen King est un spécialiste. Autant dire que lorsqu’il évoque Donald Trump, ses paroles sont aussi équivoques que savoureuses. Dans un entretien accordé au Sunday Times, l’écrivain américain estime que l’homme d’affaires républicain "était un horrible président" et qu’il reste "une horrible personne". Ce qu’il n’avait d’ailleurs pas manqué de déclarer à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux durant son mandat.

"Je pense qu’il a manifesté un comportement criminel", poursuit l’auteur de Carrie et The Shining à propos des derniers jours mouvementés de sa présidence. "J’avais l’impression qu’il était un sociopathe qui tentait de renverser la démocratie américaine non pas par volonté politique, mais parce qu’il ne pouvait pas admettre qu’il avait perdu."