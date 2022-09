Pour Magali Berdah, Booba est "un harceleur, pas un lanceur d'alerte"

"Je ne comprends pas aujourd'hui comment on peut en arriver là", s'est désolée Magali Berdah, toute de noir vêtue, le visage fermé, les traits tirés. "Si je viens devant vous aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, mais pour tous les gens qui sont harcelés par des malades qui se cachent derrière leurs écrans. Chacun doit prendre ses responsabilités : la justice, la presse. En ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas", a expliqué l'agente des influenceurs, avant de fondre en larmes.

Comme l'a rappelé son avocat, tout a commencé le 17 mai "lorsqu'un compte Twitter suivi par près de six millions de personnes et administré par qui vous savez bien, a publié des extraits de procès-verbaux avec des infos personnelles de Magali Berdah", a déclaré Me Antonin Gravelin-Rodriguez, faisant référence au célèbre rappeur sans jamais le nommer. Il a ensuite listé la dizaine de plaintes ou compléments de plaintes déposés entre mai et août - et qui seront, selon lui, encore complétés prochainement - pour des faits de "harcèlement".