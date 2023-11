Pour sa prochaine tournée, Julien Doré promet "le spectacle le plus fou possible"

Après le succès phénoménal d'"Aimée tour", Julien Doré repartira sur les routes en mars 2025. Il retrouvera la scène pour une tournée de 37 dates qui s'étalera sur neuf mois. Le chanteur que l'on verra le 30 novembre dans "Panda" sur TF1 lève le voile sur ce prochain "pestacle".

Les fans de Julien Doré peuvent remercier son fils. C'est grâce à lui que le chanteur a décidé de repartir en tournée, deux ans après le phénoménal "Aimée tour" qui s'est achevé fin 2022 après avoir conquis plus de 600.000 spectateurs. L'interprète de "Paris Seychelles" a annoncé la bonne nouvelle la semaine dernière dans une vidéo craquante sur Instagram.

"Ça s'est passé exactement comme dans le teaser que j'ai posté. Mon petit est arrivé dans le salon et il m'a dit 'Papa refait un pestacle'. Ce n'était pas du tout ce que j'ai prévu, mais ça m'a réveillé. Je me suis dit que s'il y avait bien un endroit où je me sens utile, c'est sur scène. Je me suis alors levé de mon canapé et j'ai commencé à réfléchir au spectacle le plus fou possible", nous a confié le chanteur de 41 ans. Et il a bien fait puisqu'en deux heures à peine, 40.000 places ont été vendues !

Cette nouvelle tournée qui s'étalera sur neuf mois démarrera donc le 1ᵉʳ mars 2025 à Aix-en-Provence pour s'achever le 4 décembre 2025 à Grenoble. Deux shows parisiens sont également prévus à l'Accor Arena, les 5 et 6 avril. "J'ai juste envie de me dire que je peux faire encore plus fort que sur la précédente tournée où j'ai présenté la météo sur scène, dansé avec un panda, et fait voler des baleines dans la salle", se souvient l'ancien candidat de "Nouvelle Star".

Bientôt un nouvel album à venir ?

L'ex-coach de "The Voice Kids", que l'on découvrira en policier vegan et pacifiste le 30 novembre dans Panda, la nouvelle série policière décalée de TF1, est désormais impatient de retrouver son public, surtout "le visage des enfants" venus accompagnés de leurs parents et même de leurs grands-parents.

Quand on lui demande s'il a un nouvel album dans les tuyaux pour accompagner cette tournée, Julien Doré laisse planer le doute. "Au moment où on se parle, je ne sais pas. Je crois que j'aime la possibilité que ça ne soit pas le cas, mais aussi que ça le soit", poursuit-il avec le sourire. "J'adore l'idée de pouvoir prendre le chemin inverse de ce qui devient poussiéreux dans le monde de la musique et qui consiste à écrire des chansons pour avoir le droit d'aller sur scène", confesse l'artiste. "Ça fait 15 ans que j'écris des chansons. Sur la précédente tournée, j'ai même dû faire un choix pour réussir à tenir 2 heures de show".