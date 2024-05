Pour son dernier concert à Paris, Taylor Swift n’avait d’yeux que pour son petit ami Travis Kelce

La chanteuse américaine a fait ses adieux à la capitale au terme d’un quatrième concert encore une fois complet ce dimanche 12 mai à Paris La Défense Arena. Une représentation particulière car son compagnon se trouvait en tribunes. Entre deux baisers envoyés furtivement, elle lui a donné la sérénade en interprétant une chanson dédiée à leur relation.

Un triple vainqueur du Super Bowl photographié sous le logo du centre commercial de La Défense ? L’image est improbable et pourtant totalement authentique, immortalisée par plusieurs des 45.000 spectateurs de La Défense Arena ce dimanche 12 mai. Venus assister au quatrième et dernier concert ultra-complet de Taylor Swift dans l’enceinte parisienne, ces Swifities ont eu la surprise de découvrir Travis Kelce dans les tribunes. Le champion du football américain, qui partage la vie de la chanteuse, a assisté au show en compagnie de la mannequin Gigi Hadid, de l’acteur francophile Bradley Cooper et du chanteur Lenny Kravitz.

Plus que les réactions de la chanteuse, qui n’a pas manqué de lui envoyer des baisers à plusieurs reprises depuis la scène, ce sont celles du sportif qui ont été scrutées à chaque instant. Plus particulièrement lors d’un moment très attendu du "Eras Tour", la tournée monstre lors de laquelle Taylor Swift revisite sa discographie. Lors de la session acoustique, elle reprend seule deux morceaux différents à chaque concert. "Pouvez-vous croire que c’est notre 87e concert ?", a-t-elle lancé en grattant sa guitare dimanche. La salle a exulté, sachant que 87 est le numéro du maillot de Travis Kelce chez les Chiefs de Kansas City.

Leur "alchimie" mise en musique

Taylor Swift chantera "The Alchemy", chanson extraite de son dernier album The Tortured Poets Departement dans laquelle elle dit qu'avec son compagnon, ils ne peuvent pas "lutter contre l’alchimie" qui les lit. Elle y mêlera le titre "Treacherous", issu de son album Red, où elle chante "je te suivrai, je te suivrai à la maison". En passant au piano, elle choisit aussi de faire fusionner deux de ses morceaux emblématiques, "Begin Again" et "Paris". "J’ai passé les huit derniers mois à penser que tout ce que l'amour fait, c’est briser, brûler et se terminer. Mais un mercredi dans un café, je l'ai vu recommencer", dit-elle dans le premier.

Suffisant pour ses fans y voit une autre déclaration à son compagnon. Il y a huit mois tout pile, Taylor Swift assistait pour la première fois à un match des Chiefs. Un peu plus tôt lors de son show parisien, elle a repris "So High School", autre clin d’œil à sa nouvelle romance qui la fait "se sentir comme une lycéenne". Elle s’est aussi affichée avec une tenue de scène orange et jaune, les couleurs officielles de l’équipe de Kansas City. En toute fin de spectacle, elle changera aussi les paroles de son titre "Karma" pour interpeller directement son compagnon – "Le Karma est le mec des Chiefs qui revient directement vers moi".

De quoi ravir la presse people qui se passionne pour ce coup de foudre entre deux personnalités du même âge, 34 ans, adulées dans leurs domaines respectifs. Taylor Swift est attendue la semaine prochaine à Stockholm avant de poursuivre son tour d’Europe. La saison de NFL ne reprenant pas avant la fin de l’été, Travis Kelce risque bien de rester encore un peu sur le Vieux continent.