Pour son mariage, Britney Spears rejoue son baiser torride avec Madonna

La séquence avait rendu fou un monde encore privé de réseaux sociaux. Ce soir d'août 2003, Madonna partage la scène des MTV Video Music Awards avec celles que la presse considère comme sa relève, Britney Spears et Christina Aguilera venues en robes de mariée. Le trio reprend "Like A Virgin" et "Hollywood" avant d'offrir un moment figé au doux parfum de scandale. Vers la fin de leur prestation, l'aînée embrasse à pleine bouche ses benjamines devant les regards médusés de la foule. Et celui visiblement très irrité de Justin Timberlake, tout juste séparé de l'interprète de "...Baby One More Time".