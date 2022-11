Pourquoi Harvey Weinstein préfère se taire lors de son procès pour viols et agressions sexuelles en Californie

Rien, il ne dira rien. À l’approche du verdict, et après avoir entendu des heures et des heures de témoignages accablants, Harvey Weinstein a choisi de garder le silence lors de son procès pour viols et agressions sexuelles à Los Angeles. "Je veux que vous compreniez que vous avez le droit absolu de témoigner et le droit de ne pas témoigner", a insisté lundi matin la juge Lisa B. Lench en s'adressant à l’ancien producteur de cinéma, en fauteuil roulant dans son box. "Oui", a simplement répondu ce dernier.

De l’extérieur, cette stratégie peut paraître surprenante. Harvey Weinstein avait d’ailleurs employé la même lors de son premier procès à New York, au printemps 2020, et elle ne lui avait pas réussi puisqu'il avait été condamné à 23 ans de prison. Mais le site spécialisé The Wrap, qui couvre les débats, rappelle qu’il est souvent risqué pour une personnalité accusée de crimes sexuels de se défendre elle-même à la barre.