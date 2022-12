Pourquoi Gims ne se montre-t-il (presque) jamais sans ses lunettes ?

"Ça fait tellement longtemps que je les aies, j’ai fait tellement de choses avec que ce serait fou de les enlever là, maintenant. J’ai peur. Ça me fait peur de les enlever", avait-il expliqué durant cet entretien. L'accessoire est en effet devenu quasiment indissociable du personnage que le rappeur, chanteur et auteur-compositeur a réussi à construire pour protéger son intimité, mais aussi celle de ses proches. Ces lunettes qui masquent son regard, et qui rendent son visage difficilement reconnaissable, aident à préserver la tranquillité et la vie privée de celui qui de son vrai nom s'appelle Gandhi Djuna. "Je ne sais pas pourquoi. On peut me demander de soulever un camion, je vais tout faire pour mais là, enlever mes lunettes comme ça, j'ai peur", déclarait-il encore dans "Sept à Huit".

Garder ses lunettes était d’ailleurs la seule condition posée pour la réalisation du documentaire diffusé en septembre 2020 sur Netflix, dans lequel le très pudique Gims se livrait sur son enfance et sur les premières années de sa carrière.