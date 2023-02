"Je suis trop vieille pour ça" : pourquoi Selena Gomez se retire des réseaux sociaux

Elle a fait de sa santé mentale une priorité. Face à la virulence des réseaux sociaux, Selena Gomez dit stop et prend du recul. Dans un direct sur son compte TikTok, l’actrice et chanteuse américaine annonce s’éloigner un temps d’Instagram, Facebook et autres Snapchat "parce que c’est un peu idiot". "J’ai 30 ans et je suis trop vieille pour ça", lance-t-elle, rassurant ses fans en leur disant qu’elle "les aime tellement". "Je vous verrai le plus tôt possible. Je vais juste faire une pause", poursuit-elle en souriant.