Pourquoi vous ne pourrez plus utiliser les chansons de Taylor Swift et The Weeknd sur TikTok

Universal Music Group n’a pas trouvé d’accord avec le réseau social chinois sur la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs. Un échec aux conséquences immédiates car la principale maison de disques de l’industrie musicale a fait le choix de retirer ses chansons de l’application à partir de ce mercredi 31 janvier. De quoi priver les utilisateurs d’un vaste catalogue pour éditer leurs contenus.

C’est un divorce qui risque de faire grand bruit. Universal Music Group a décidé de priver TikTok des chansons des artistes de son écurie. Un vaste catalogue qui compte parmi les plus populaires au monde, dont font partie Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Harry Styles, The Weknd, Kendrick Lamar, Adele, U2, Coldplay ou encore Elton John pour ne citer qu’eux. En cause ? L'échec des négociations pour renouveler leur contrat expirant ce mercredi. La principale major mondiale de l’industrie musicale accuse l’application du groupe chinois ByteDance d'"essayer de construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique".

TikTok n'est pas une plateforme de streaming musical et ne devrait pas être homologué comme telle Une source proche à l'AFP

Parmi les questions soulevées figuraient une "compensation appropriée" pour les artistes et les auteurs-compositeurs, la sécurité en ligne pour les utilisateurs, ainsi que la protection des artistes contre les méfaits de l'intelligence artificielle, selon une lettre ouverte d’Universal Music Group citée par l’AFP. TikTok s’est défendu dans son propre communiqué, accusant notamment la maison de disques de "se détourner du soutien puissant d'une plateforme qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour leurs talents".

De nombreux chanteurs, dont l’Américaine Olivia Rodrigo, ont vu leur popularité bondir grâce à l'application préférée de la Gen Z. Nombreux sont ceux à utiliser des extraits de chansons pour illustrer leurs contenus, débouchant sur des tendances reprises dans le monde entier. Universal Music Group précise dans sa communication que malgré son milliard d’utilisateurs, TikTok ne représente qu’environ 1% de son chiffre d’affaires total.

Une source proche indique à l’AFP que toute la musique labellisée Universal "sera retirée dans les jours qui viennent, à partir du 31 janvier". "TikTok n'est pas une plateforme de streaming musical et ne devrait pas être homologué comme telle", a poursuivi cette même source. Si la version intégrale des chansons n'est pas disponible sur l’application, les utilisateurs ne peuvent reprendre que soixante secondes de musique dans leurs créations vidéo.