Poursuivi pour licenciement abusif, Robert De Niro se fâche tout rouge au tribunal

De Travis Bickle dans Taxi Driver à William Hale dans le récent Killers of The Flower Moon, Robert De Niro a souvent joué des personnages franchement pas commodes. Même dans une comédie comme Mon beau-père et moi, un sentiment de panique apparaît dans le regard de ses partenaires lorsqu’il est contrarié. Ce lundi, il n’a pas fait semblant à l’ouverture du procès pour licenciement abusif que lui intente son ancienne collaboratrice, Graham Chase Robinson.

Rappel des faits : embauchée en 2008 au sein de Canal Productions, la société de l’acteur, la plaignante en a gravi les échelons jusqu’à devenir directrice financière et vice-présidente. En 2019, elle sera contrainte de faire ses cartons, accusée d’avoir détourné des miles à son profit et d’avoir "bingewatché" des séries comme Friends sur son lieu de travail. Entre les deux, une lente rétrogradation à des "tâches féminines stéréotypées", selon elle, type nettoyage, repassage et boutonnage de chemises.