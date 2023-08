Poursuivie pour harcèlement, Lizzo a également eu des soucis avec un autre groupe de danseuses

Alors qu'une des danseuses décide d'engager un avocat pour régler la situation, la société de coproduction Boardwalk Pictures accepte de signer en février un accord financier confidentiel afin de calmer le jeu. Si l'on en croit The Times, chaque danseuse aurait reçu entre 7.092 et 7.545 dollars (soit entre 6. 552 et 6. 971 euros). L’avocat de Lizzo, Martin Singer, a également ajouté que le problème avait été résolu par la société de production et que la star "n’avait rien à voir avec cela et n’en savait rien".