Président, jury, films en compétition, remise de la Palme d'or... Le mode d'emploi du 75ème Festival de Cannes

De Park Chan-Wook à James Gray, de David Cronenberg à Jean-Pierre et Luc Dardenne, il y a pas mal d'habitués en compétition cette année. Et quelques outsiders qui pourraient créer la surprise...

>> "Les Crimes du futur" de David Cronenberg

Le réalisateur de "Crash" (1996) n'a pas l'habitude d'épargner son public : à 79 ans, le Canadien devrait le prouver une fois de plus, avec ce film où il est question de transhumanisme et d'ablation d'organes avec Viggo Mortensen et Léa Seydoux.

>> "Holy Spider" ("Les nuits de Mashhad") d'Ali Abbasi

Révélé à "Un Certain Regard" en 2018 avec "Border", le Danois d'origine iranienne suit une journaliste de Téhéran enquêtant sur une série de féminicides. Ces crimes seraient l'oeuvre d'un homme qui prétend purifier la ville de ses péchés.

>> "Sans Filtre" de Ruben Ostlund

Le plus grinçant des réalisateurs suédois brigue une deuxième Palme d'Or, après "The Square" (2017), avec cette comédie satirique où il suit les passagers d'une croisière de luxe, échoués sur une île déserte et dirigés par un capitaine de navire marxiste.

>> "Broker" ("Les bonnes étoiles") d'Hirokazu Kore-eda

Après sa Palme d'Or pour "Une affaire de famille" (2018), le grand habitué de la Croisette a fait un pas de côté vers la Corée du Sud, embarquant la star de "Parasite", Song Kang-ho, pour une nouvelle histoire de familles, où il est question de boîtes à bébés.