Présidentielle : Brigitte Bardot lâche Zemmour et apporte son soutien à Dupont-Aignan

Elle décrivait sa potentielle candidature comme "une très belle chose pour la France". Interrogée sur Eric Zemmour en août dernier dans Valeurs Actuelles, Brigitte Bardot se voyait bien voter pour le polémiste, notamment en raison de son discours sur l’immigration. À l’époque, elle craignait toutefois qu’il n’ait "pas la même vision que moi des animaux". Des craintes confirmées par les récentes déclarations du leader de Reconquête devant les chasseurs.

"Je refuse et je refuserai que qui que ce soit vous interdise la chasse", leur a-t-il en effet promis lors d’un grand oral organisé par le Mouvement de la ruralité, mi-février. "Les vrais écologistes, c'est vous" et pas "les citadins qui veulent des biches comme dans Bambi". Des propos insoutenables pour Brigitte Bardot qui dans un communiqué publié quelques jours plus tard a dénoncé "un cœur sec et indifférent à la souffrance, qu’elle soit humaine ou animale".