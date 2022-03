"La France face à la guerre" ce soir sur TF1 : à quoi va ressembler l'émission ?

Quelle est la principale difficulté dans cette mise en scène ?

La principale difficulté est de garder ce rythme continu durant 2h30. Il faut qu'on parvienne à redynamiser, relancer chaque intervention pour ne pas avoir ce sentiment de répétition avec les candidats. C'est pour cela que la mécanique, habillage et la scénographie sont très importants.

Avez-vous eu des demandes particulières de la part des candidats ?

Non, il n'y a pas eu de demandes spéciales, mais beaucoup de questions. Certaines équipes sont venues repérer avant car c'est un format vraiment nouveau. Mais on peut se le permettre parce qu'on est face à une génération de politiques plus aguerris à ce genre d'exercice nouveau. On le voit durant les meetings, ils sont de plus en plus debout et de moins en moins assis derrière des tribunes.