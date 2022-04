"Me trouvez-vous sexy ?" : Jimmy Fallon moque le torse velu d’Emmanuel Macron en chanson

"Bonjour, c’est moi avec mes poils sur le torse, voyez-vous. Me trouvez-vous suis sexy ? J’espère vraiment que vous direz oui", commence-t-il dans une ambiance très titi parisienne. Dans un accent français plus proche de l’allemand, il raconte qu’il devrait faire de l’héroïne Netflix Emily in Paris "sa vice-présidente". Parce que oui, "VP" - prononcez "vipi" - rimait avec "Paris" contrairement à l’exactitude de "Premier ministre". Jimmy Fallon poursuit sa chanson dans un franglais permanent, parlant de pâtisserie et de ratatouille. Il évoque même une escapade au bord de mer qui permettrait à son torse velu de prendre l’air.