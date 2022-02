Qui est Benoît Solès, l’acteur qui a préparé Valérie Pécresse avant son meeting au Zénith ?

Valérie Pécresse et Benoît Solès se sont rencontrés en 2014, lorsqu’elle est venue le voir en loge lors d’une représentation au Théâtre 14. L’année suivante, cet ancien conseiller municipal du IIIe arrondissement figurait sur la liste victorieuse à l’élection au conseil régional d’Ile-de-France. Il y siège depuis, membre actif de la commission culture.

S’il a fait l’essentiel de sa carrière d’acteur sur les planches, Benoît Solès a tenu quelques rôles à la télévision et au cinéma. On l’a vu dans des séries comme Les Vacances de l’amour, Julie Lescaut, Alice Nevers ou encore Plus belle la vie. Sur grand écran, il incarnait un barman dans Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc mais aussi l’avocat de l’héroïne de La fille du RER d’André Téchiné.

Valérie Pécresse n’est pas la seule candidate de cette élection présidentielle à avoir recours à un professionnel du spectacle pour préparer ses discours. En décembre dernier, LCI avait filmé l’acteur Jacques Gay en train de conseiller Eric Zemmour avant son meeting à Villepinte.